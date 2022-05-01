В результате ракетного удара по Днепропетровской области разрушены склады агропредприятия — глава ОВА 1 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли ракетный удар по складам агропредприятия (Фото:Валентин Резниченко via Facebook)

В Днепропетровской области российские оккупанты нанесли ракетный удар по Синельниковскому району.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«У нас „прилет“ в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством „демилитаризируют“ наши склады», — написал Резниченко.

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