В результате ракетного удара по Днепропетровской области разрушены склады агропредприятия — глава ОВА

1 мая, 14:00
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Оккупанты нанесли ракетный удар по складам агропредприятия (Фото:Валентин Резниченко via Facebook)

Оккупанты нанесли ракетный удар по складам агропредприятия (Фото:Валентин Резниченко via Facebook)

В Днепропетровской области российские оккупанты нанесли ракетный удар по Синельниковскому району.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«У нас прилет“ в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством демилитаризируют“ наши склады», — написал Резниченко.

Видео дня
https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/363627209132653
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Склад Валентин Резниченко Война России против Украины

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