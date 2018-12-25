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В результате пожара в Житомирской области погиб мужчина

Сегодня, 02:40
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Фото: ГСЧС

По предварительной оценке спасателей, причиной возгорания стало курение

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает о пожаре в частном доме, который произошел 24 декабря в Коростене Житомирской области.

В результате пожара погиб 59-летний житель частного дома.

До приезда спасателей соседи поливали дом водой, но внутрь попасть не смогли. Очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. В соседней комнате обнаружили без сознания на полу 59-летнего хозяина.

Спасатели пришли к выводу, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.

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Теги:   Пожар Житомирская область

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