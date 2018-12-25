В результате пожара в Житомирской области погиб мужчина
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает о пожаре в частном доме, который произошел 24 декабря в Коростене Житомирской области.
В результате пожара погиб 59-летний житель частного дома.
До приезда спасателей соседи поливали дом водой, но внутрь попасть не смогли. Очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. В соседней комнате обнаружили без сознания на полу 59-летнего хозяина.
Спасатели пришли к выводу, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.
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