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В результате пожара в киевской многоэтажке погиб человек

Сегодня, 12:21
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Задымление произошло в подвале

Автор: ДСНС

В ночь на 31 декабря, понедельник, в девятиэтажном доме в Киеве произошел пожар, который спасатели ликвидировали в течение более, чем двух часов.

Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления ГСЧС.

Предварительно, задымление произошло из-за возгорания мусора в подвальном помещении. Спасатели вывели 20 жителей дома на безопасное расстояние.

В подвальном помещении было обнаружено тело мужчины.

На месте пожара работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей. Точная причина пожара устанавливается.

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Теги:   Пожар ГСЧС

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