В результате пожара в киевской многоэтажке погиб человек
В ночь на 31 декабря, понедельник, в девятиэтажном доме в Киеве произошел пожар, который спасатели ликвидировали в течение более, чем двух часов.
Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления ГСЧС.
Предварительно, задымление произошло из-за возгорания мусора в подвальном помещении. Спасатели вывели 20 жителей дома на безопасное расстояние.
В подвальном помещении было обнаружено тело мужчины.
На месте пожара работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей. Точная причина пожара устанавливается.
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