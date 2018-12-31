В результате пожара в киевской многоэтажке погиб человек Сегодня, 12:21 98 Цей матеріал також доступний українською Задымление произошло в подвале Автор: ДСНС

В ночь на 31 декабря, понедельник, в девятиэтажном доме в Киеве произошел пожар, который спасатели ликвидировали в течение более, чем двух часов.

Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления ГСЧС.

Предварительно, задымление произошло из-за возгорания мусора в подвальном помещении. Спасатели вывели 20 жителей дома на безопасное расстояние.

В подвальном помещении было обнаружено тело мужчины.

На месте пожара работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей. Точная причина пожара устанавливается.

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