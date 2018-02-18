В результате погрома Сбербанка и Россотрудничества в Киеве никто не пострадал, задержанных нет - полиция

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Полиция продолжает фиксировать правонарушения
Фото: патрульная служба

Полиция продолжает фиксировать правонарушения

В Киеве в результате погрома представителями Добровольческого движения ОУН зданий Сбербанка и Россотрудничества никто не пострадал. Задержанных нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик, передает 112 Украина

"Пока нет информации, что в результате этих действий кто-то пострадал. О задержанных речь пока не идет", - сказала она. 

Полиция продолжает фиксировать правонарушения. Уголовное дело будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены. 

"Могу сказать следующее: есть организатор этой акции, который подавал конкретную заявку в Киевскую городскую государственную администрацию, - он в первую очередь несет ответственность за то, как будет проходить акция. Есть группы документирования. Я имею в виду со стороны руководителей полиции, фиксирующих призывы людей к любым радикальным действиям и, собственно, фиксируют противоправные действия. Конечно, традиционно будет начато уголовное производство, если у нас будет обращение от представителей всех учреждений, которые были повреждены. И в рамках этих уголовных производств полиция уже будет давать правовую оценку действиям участников", - добавила пресс-секретарь полиции. 

Блищик добавила, что полиция призывает участников выражать свою позицию в рамках правового поля. 

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Напомним, что в воскресенье, 18 февраля, в Киеве на Подоле представители Добровольческого движения ОУН забросали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества.

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