В результате подрыва Каховской ГЭС на Левобережье Херсонщины смыло склады оружия оккупантов — Гуменюк 11 июня, 11:46 Взрывоопасные предметы, которые вода принесла на берег реки в Нововоронцовке и Осокоровке после разрушения дамбы Каховской ГЭС (Фото:Мост.Херсон / Telegram)

На Левобережье Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС смыло минно-взрывные заграждения оккупантов и их полевые склады боеснабжения. Вследствие этого течением в море и к берегам несет противопехотные и противодесантные мины, а также более легкие боеприпасы.

Об этом рассказала пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Левый берег, который географически ниже, оказался очень мощно залит и взбудоражен этими потоками. А перед этим российские оккупационные войска выстраивали там несколько полос обороны… В частности, и минно-взрывные заграждения, которые состояли из нескольких рядов заминирований… В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, были и их полевые склады боеснабжения… Все это сейчас разнесено по зоне затопления. И, соответственно, оно может нести опасность к тем берегам, куда приходит», — разъяснила Гуменюк.

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Она акцентировала, что взрывоопасные предметы могут содержаться в островах мусора, которые приносит с моря течением.

«Поэтому надо осознавать, что в этих кучах мусора могут быть и другие средства воздействия огневого и взрывного действия. К этим кучам мусора приближаться нельзя, даже когда их явно прибивает к берегу. Нужно вызвать специалистов, чтобы они их обследовали», — добавила Гуменюк.