В результате падения вертолета в Броварах погибли 17 человек, среди них двое детей 18 января, 10:22 На борту упавшего в Броварах вертолета находился глава МВД Денис Монастырский, он погиб (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В результате падения вертолета в Броварах утром в среду, 18 января, погибли 17 человек, девять из них находились на борту, в том числе и глава МВД Денис Монастырский.

Сначала о 16 погибших сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в своем Facebook.

Девять из них были на борту вертолета. Также среди погибших есть двое детей.

22 человека пострадали, они находятся в больнице. Среди пострадавших также есть десять детей.

Видео дня

«Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей», — отметил Клименко.

Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что погибших уже 17.

Утром 18 января в Броварах Киевской области возле детского сада и многоэтажек упал вертолет ГСЧС. На борту находилось руководство МВД — министр, его заместитель и госсекретарь. Они погибли.







