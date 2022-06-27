В Харьковской области в результате ударов РФ погибли два человека, еще пятеро ранены 27 июня, 09:55 Цей матеріал також доступний українською В Харькове одна из российских ракет попала во двор школы (Фото:Олег Синегубов/t.me)

За прошедшие сутки жертвами обстрелов российских войск в Харьковской области стали два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил у себя в Telegram-канале глава ОВА Олег Синегубов.

«В Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Еще два человека ранены. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод. В Харьковском районе из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще трое гражданских», — рассказал он.

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Кроме того, ударам со стороны ВС РФ подверглись Киевский и Шевченковский районы Харькова. Одна из российских ракет попала во двор школы, а еще одна — в административное здание.

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