В результате обстрелов Николаева 14 человек пострадали, один погиб — Ким

3 апреля, 20:23
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Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Днем российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. В результате обстрелов пострадали 14 человек, один человек погиб.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Ким.

«По обстрелам города: 14 доставлено в больницу. 11 госпитализировано среди них ребёнок 15 лет в средней степени тяжести. завтра операция. 1 умер, не спасли», — написал Ким.

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Он также отметил, что раненые и погибшие есть и в результате обстрела Очакова. Число жертв глава ОВА не называет.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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