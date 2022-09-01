Новые провокации на ЗАЭС до приезда миссии МАГАТЭ. В результате российского обстрела отключился 5-й энергоблок 1 сентября, 10:41 ЗАЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

В четверг, 1 сентября, в результате минометных обстрелов российскими войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

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Спикер МИДа Олег Николенко также подтвердил обстрелы ЗАЭС российскими войсками.

« Нарушая взятые на себя обязательства, российская армия усиленно обстреливает коридор, которым из Запорожья в АЭС должна проехать миссия МАГАТЭ. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и разрешить МАГАТЭ безопасный проход», — написал он в Twitter.

Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточению станции.

В четверг, 25 августа, впервые в своей истории ЗАЭС была полностью отключена от сети из-за действий российских оккупантов.

В настоящее время энергоблок № 6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.

Миссия Международного агентства по ядерной энергии, прибывшая в Запорожье, отправилась в Энергодар , чтобы проинспектировать захваченную российскими военными ЗАЭС.

Накануне из-за обстрела российскими оккупантами районов, через которые проходил маршрут миссии МАГАТЭ, посещение Запорожской АЭС сорвалось.

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