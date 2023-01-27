РФ обстреляла Часов Яр: погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения
Обстрелу также подверглись Авдеевка, Торецк, Александрополь и Богоявленец (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)
В пятницу, 27 января, российские оккупанты обстреляли Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщил глава местной ОВА Павел Кириленко.
По его словам, обстрел начался около 9.00 и длился более полутора часов, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще по меньшей мере пять человек получили ранения.
Также были повреждены несколько автомобилей, около десятка жилых домов и другие здания.
Кроме того, обстрелу, в том числе из реактивных систем залпового огня подверглись Авдеевка, Торецк, Александрополь и Богоявленец.
«Враг сознательно уничтожает наши города и селения. Гражданские, не задействованные в защите и обеспечении работы критической инфраструктуры области, должны быть эвакуированы», — написал Кириленко у себя в Telegram-канале.