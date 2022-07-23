В результате обстрела оккупантами Сумской области погиб фермер 23 июля, 22:16 Оккупанты обстреляли село Рыжевка в Сумской области, есть погибший. Также повреждены домовладение и два трактора (Фото:Офис Генпрокурора via Telegram)

Российские войска обстреляли село Рыжевка Сумской области, в результате погиб 71-летний фермер.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории РФ 23 июля около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли село Рыжевка Сумского района. В результате обстрела в собственном дворе погиб 71-летний местный фермер. Повреждены домовладение и два трактора.



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Отмечено, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем материалы уголовных производств будут переданы по подследственности в управление СБУ в Сумской области.

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