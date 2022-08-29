Обстрел Никополя: число раненых увеличилось до пяти
Обстрел Никополя (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Число раненых в результате обстрела Никополя в воскресенье, 28 августа, увеличилось до пяти человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, госпитализирован еще один человек. Он находится в тяжелом состоянии.
«Эта атака унесла жизни одного человека, пятеро ранены», — написал Резниченко.
Известно, что погибла женщина 1955 года рождения.
Кроме этого, оккупанты ночью обстреляли Красногригорьевку. Повреждено 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач.
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