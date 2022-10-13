Количество погибших в результате обстрела оккупантами колонны гражданских в Харьковской области возросло до 25 человек 13 октября, 06:13 Оккупанты обстреляли колонну гражданских между Сватово и Купянском (Фото:СБУ/Telegram)

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ и полицией обнаружили еще одну жертву обстрела колонны с гражданскими.



«Во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 25 жертву — 75-летнюю женщину. По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны она проползла около 200 м и скончалась в посадке. Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Работа прокуроров и следователей усложнена постоянными обстрелами», — сообщили в прокуратуре.

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Правоохранители изъяли фрагменты тел погибших, чтобы идентифицировать их с помощью ДНК-экспертиз. Число жертв может возрасти.

1 октября стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и Купянском в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал ранее, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.