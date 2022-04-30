Оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья, пострадали семь человек, трое из них — дети 30 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела российских оккупантов в Доброполье (Фото:ГСЧС)

30 апреля российские оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья Донецкой области, ранены семь человек, в том числе три ребенка.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что в результате обстрела повреждено по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение.

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Как сообщили в ГСЧС, информация об обстреле Доброполья поступила в спасатели области сегодня в 08:47. Семь человек получили травмы, из них трое детей 2015, 2015 и 2017 годов рождения.

Мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в хирургическом отделении Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные проходят амбулаторное лечение, сообщили спасатели.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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