Оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья, пострадали семь человек, трое из них — дети
Последствия обстрела российских оккупантов в Доброполье (Фото:ГСЧС)
30 апреля российские оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья Донецкой области, ранены семь человек, в том числе три ребенка.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отмечается, что в результате обстрела повреждено по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение.
Как сообщили в ГСЧС, информация об обстреле Доброполья поступила в спасатели области сегодня в 08:47. Семь человек получили травмы, из них трое детей 2015, 2015 и 2017 годов рождения.
Мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в хирургическом отделении Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные проходят амбулаторное лечение, сообщили спасатели.
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