В результате обстрелов Днепропетровской области погибли два человека, трое ранены
Последствия обстрелов россиянами Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА (ОВА))
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела области погибли два человека.
Еще три человека получили ранения после обстрелов Красногригорьевской общины Никопольского района.
Повреждение также получило транспортное предприятие, трехэтажка и 7 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 10 марта, войска РФ ударили по Днепропетровской области ракетами и тяжелой артиллерией.