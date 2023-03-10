В результате обстрелов Днепропетровской области погибли два человека, трое ранены 10 марта, 19:57 Последствия обстрелов россиянами Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА (ОВА))

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела области погибли два человека.



Еще три человека получили ранения после обстрелов Красногригорьевской общины Никопольского района.

Повреждение также получило транспортное предприятие, трехэтажка и 7 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач.

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Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 10 марта, войска РФ ударили по Днепропетровской области ракетами и тяжелой артиллерией.