В результате ночных обстрелов в Луганской области один человек погиб, трое ранены — глава ОВА 16 апреля, 08:40 Цей матеріал також доступний українською Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины — их эвакуировали из поврежденного дома (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА) via Telegram)

Ночью российские оккупанты обстреляли Луганскую область. В результате обстрелов один человек погиб, трое ранены. В Северодонецке и Лисичанске повреждены газопроводы.

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Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины — их эвакуировали из поврежденного дома, медицинская помощь оказана своевременно», — говорится в сообщении.

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Также в Северодонецке и Лисичанске повреждены газопроводы.

«В Северодонецке перебит центральный газопровод. Сколько потребуется времени для ремонта специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями», — отметил Гайдай.

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