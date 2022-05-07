В результате наступления ВСУ оккупанты утратили контроль над населенным пунктом Циркуны Харьковской области — сводка Генштаба 7 мая, 18:48 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины российские войска потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. Усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет подразделений резерва. Совершал обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка и Слатино.

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В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.

Также противник безуспешно пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, понес потери и отошел.

На волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задания по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На северском направлении определенные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах Курской области идет инженерное оборудование позиций.

На донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации на отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.

На мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танков оккупанты производят штурмовые действия.

На новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил.

При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.

Подразделения сил обороны в районе населенного пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав врага покинул позиции.

На Южнобугском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре.

На Криворожском направлении враг наступательных действий не производил. Совершал обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.

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