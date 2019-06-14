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В результате минометного обстрела Марьинки пострадала семья из четырех человек, в том числе ребенок

14 июня, 11:41
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В результате минометного обстрела Марьинки пострадала семья из четырех человек, в том числе ребенок - фото

Найполиция

Полиция квалифицировала обстрел Марьинки как теракт

В Марьинке Донецкой области в результате минометного обстрела жилых домов оккупационными силами РФ пострадала семья из четырех человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

«Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из семи человек, четверо из них получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Фото: Найполиция

Как отмечается, речь идет о 86-летнем мужчине, который сейчас находится в тяжелом состоянии, двух женщинах в возрасте 57 и 30 лет, а также 9-летнем ребенке.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт).

Теги:   Российская агрессия Донбасс Минометный обстрел Марьинка

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