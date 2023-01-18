«Рана на спине». Во время авиакатастрофы в Броварах пострадала беременная женщина 18 января, 20:02 Место авиакатастрофы в Броварах (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

Главный врач Броварской больницы Валентин Багнюк сообщил, что одна из пострадавших в результате крушения вертолета с руководством МВД — женщина на 20-й неделе беременности.

Видео его комментария опубликовано на странице в Faceboook издания ТТрибуна — Бровари.

«Одну беременную мы положили — у нее рана была на спине достаточно большая. Это, по большому счету, амбулаторный случай. А мы ей зашили рану и положили в гинекологию, потому что у нее 20 недель беременности, чтобы она под наблюдением побыла дня два, чтобы не было угрозы выкидыша», — сказал Багнюк.

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Также, по его словам, пострадали трое детей.

«Отец с дочерью достаточно тяжелые, еще один ребенок тяжелый. Трое детей тяжелых и двое взрослых», — заявил также главный врач Броварской больницы.

Ранее директор Броварской райбольницы по хирургической работе Владимир Андриец сообщал, что десятерых пострадавших в Броварах доставили в Ожоговый центр в Киеве, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Всего в Броварскую райбольницу доставлено 23 человека, из которых 13 взрослых и десять детей. Подавляющее большинство пострадавших имеют ожоги, их состояние было стабилизировано.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Всего погибли 16 человек, из них трое детей.

Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.



В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовой номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, отметили в ведомстве.