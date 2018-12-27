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В результате ДТП в Запорожье погиб ребенок

Сегодня, 00:45
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Фото: Факты

ДТП произошло на улице Стефанова

В среду, 26 декабря, в Запорожье произошло ДТП при участии автомобиля Nissan Micra и маршрутки, в результате чего погиб ребенок.

На улице Стефанова автомобиль Nissan Micra выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом Volkswagen, передает Интерфакс-Украина.

Ребенок, который находился в легковом авто погиб на месте. Водитель и пассажиры маршрутки были госпитализированы с травмами.

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Теги:   Запорожье ДТП

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