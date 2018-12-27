В результате ДТП в Запорожье погиб ребенок
В среду, 26 декабря, в Запорожье произошло ДТП при участии автомобиля Nissan Micra и маршрутки, в результате чего погиб ребенок.
На улице Стефанова автомобиль Nissan Micra выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом Volkswagen, передает Интерфакс-Украина.
Ребенок, который находился в легковом авто погиб на месте. Водитель и пассажиры маршрутки были госпитализированы с травмами.
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