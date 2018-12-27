В результате ДТП в Запорожье погиб ребенок Сегодня, 00:45 192 Цей матеріал також доступний українською Фото: Факты ДТП произошло на улице Стефанова

В среду, 26 декабря, в Запорожье произошло ДТП при участии автомобиля Nissan Micra и маршрутки, в результате чего погиб ребенок.

На улице Стефанова автомобиль Nissan Micra выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом Volkswagen, передает Интерфакс-Украина.

Ребенок, который находился в легковом авто погиб на месте. Водитель и пассажиры маршрутки были госпитализированы с травмами.

В ДТП в Конго погибли 50 человек

Угонщик автобуса совершил смертельное ДТП в Китае: 5 погибших, более 20 раненых