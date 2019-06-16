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В результате ДТП в Винницкой области погибли четыре человека, еще четверо пострадали

Сегодня, 09:52
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В результате ДТП в Винницкой области погибли четыре человека, еще четверо пострадали - фото

photochur / pixabay

В субботу, 15 июня, на автодороге Тростянец-Ободивка в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС в Винницкой области.

Среди пострадавших двое детей 2013 и 2008 года рождения.

Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели спереди.

Причины аварии выясняются.


Теги:   Винницкая область ГСЧС ДТП

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