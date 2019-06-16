В результате ДТП в Винницкой области погибли четыре человека, еще четверо пострадали
Сегодня, 09:52
В субботу, 15 июня, на автодороге Тростянец-Ободивка в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС в Винницкой области.
Среди пострадавших двое детей 2013 и 2008 года рождения.
Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели спереди.
Причины аварии выясняются.