В результате ДТП в Винницкой области погибли четыре человека, еще четверо пострадали Сегодня, 09:52 Цей матеріал також доступний українською photochur / pixabay photochur / pixabay

В субботу, 15 июня, на автодороге Тростянец-Ободивка в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС в Винницкой области.

Среди пострадавших двое детей 2013 и 2008 года рождения.

Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели спереди.

Причины аварии выясняются.



