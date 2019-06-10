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В результате ДТП в Сумской области погиб чиновник облсовета

Сегодня, 09:46
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В результате ДТП в Сумской области погиб чиновник облсовета - фото

Наталья Науменко/Facebook

В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован

В воскресенье, 9 июня, на 47 километре автодороги Сумы-Полтава произошло смертельное ДТП с автомобилем Hyundai Elantra.

Об этом у себя в Facebook рассказала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

В результате аварии погибли заместитель начальника управления коммунального имущества местного областного совета и его водитель.

Еще один пассажир был госпитализирован в больницу.

«Предварительно, водитель не справился с управлением и слетел в кювет», — добавила Науменко.

Другие подробности аварии не сообщаются.

Теги:   Сумская область Чиновники ДТП

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