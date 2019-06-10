В результате ДТП в Сумской области погиб чиновник облсовета
В воскресенье, 9 июня, на 47 километре автодороги Сумы-Полтава произошло смертельное ДТП с автомобилем Hyundai Elantra.
Об этом у себя в Facebook рассказала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
В результате аварии погибли заместитель начальника управления коммунального имущества местного областного совета и его водитель.
Еще один пассажир был госпитализирован в больницу.
«Предварительно, водитель не справился с управлением и слетел в кювет», — добавила Науменко.
Другие подробности аварии не сообщаются.