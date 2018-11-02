02 ноября 2018, пятница

В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

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Водитель лесовоза не пострадал
Фото: rivnepost.rv.ua

Водитель лесовоза не пострадал

Пресс-служба полиции Ровенской области сообщает, что вечером в четверг, 1 ноября, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Ровенской области произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что два пассажира легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком и еще одной легковой машиной. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.

В результате ДТП усложнен проезд на дороге.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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