В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

Пресс-служба полиции Ровенской области сообщает, что вечером в четверг, 1 ноября, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Ровенской области произошло смертельное ДТП.
Сообщается, что два пассажира легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком и еще одной легковой машиной. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.
В результате ДТП усложнен проезд на дороге.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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