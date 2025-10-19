В Ивано-Франковской области в больнице умерла 14-летняя школьница, которая за несколько дней до этого попала в ДТП

19 октября, 15:30
В Ивано-Франковской области в результате ДТП погибла 14-летняя девушка (Фото: Долинский лицей 5/Facebook)

18 октября в больнице умерла ученица 8 класса Анастасия Титаренко. 11 октября она пострадала в ДТП в селе Новоселица на Прикарпатье — спасатели деблокировали ее из салона автомобиля.

Об этом сообщили на странице Долинского лицея № 5, где училась девушка. 11 октября вечером произошло дорожно-транспортное происшествие в селе Новоселица Выгодской территориальной громады.

Долинские спасатели и работники местной пожарной команды села Шевченково деблокировали зажатую в салоне автомобиля пассажирку. Девочку передали работникам экстренной медицинской помощи. Через неделю, 18 октября утром, она умерла в лечебном учреждении.

Редактор: Виктория Пасайлюк

