В Ивано-Франковской области в больнице умерла 14-летняя школьница, которая за несколько дней до этого попала в ДТП

18 октября в больнице умерла ученица 8 класса Анастасия Титаренко. 11 октября она пострадала в ДТП в селе Новоселица на Прикарпатье — спасатели деблокировали ее из салона автомобиля.

Об этом сообщили на странице Долинского лицея № 5, где училась девушка. 11 октября вечером произошло дорожно-транспортное происшествие в селе Новоселица Выгодской территориальной громады.

Долинские спасатели и работники местной пожарной команды села Шевченково деблокировали зажатую в салоне автомобиля пассажирку. Девочку передали работникам экстренной медицинской помощи. Через неделю, 18 октября утром, она умерла в лечебном учреждении.