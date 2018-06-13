В результате ДТП с микроавтобусом на трассе Киев-Чоп пострадали четыре человека

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Каменка, произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 54-летний житель Сум, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с отбойником, в результате чего автомобиль перевернулся", - рассказали в Нацполиции.

Как сообщается, в результате ДТП водитель микроавтобуса и трое его пассажирок получили травмы различной степени тяжести.

"Водитель автомобиля и его пассажиры: 52 и 45-летняя жительницы Сум и 44-летняя жительница Сумской области были доставлены в лечебные учреждения Житомира", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харькове грузовик врезался в маршрутку.