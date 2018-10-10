В результате аварии грузовика и микроавтобуса во Львовской области погиб один человек, еще шестеро пострадали

Причины ДТП пока не установлены

В среду, 10 октября, на трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись автопоезд Fiat и микроавтобус Газель.

Как сообщили в Нацполиции, ДТП произошло в районе села Лубяна Николаевского района.

Предварительно установлено, что на момент аварии оба автомобиля двигались в попутном направлении.

В результате столкновения один человек погиб, еще шестеро получили телесные повреждения.

Причины ДТП на данное время не установлены, однако, как видно на фото с места происшествия, на трассе был сильный туман.