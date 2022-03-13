Бомбардировка Николаева. Сегодня в результате действий оккупантов погибли девять человек — Ким

13 марта, 11:57
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате бомбардировки Николаева российскими оккупантами 13 марта погибли девять человек.

Об этом написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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«Мрази!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки… Николаев», — написал он.

Ранее Ким сообщал, что утром 13 марта захватчики разбомбили государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Войска РФ Агрессия РФ

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