Бомбардировка Николаева. Сегодня в результате действий оккупантов погибли девять человек — Ким 13 марта, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате бомбардировки Николаева российскими оккупантами 13 марта погибли девять человек.

Об этом написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«Мрази!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки… Николаев», — написал он.

Ранее Ким сообщал, что утром 13 марта захватчики разбомбили государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря».

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