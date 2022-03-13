Бомбардировка Николаева. Сегодня в результате действий оккупантов погибли девять человек — Ким
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В результате бомбардировки Николаева российскими оккупантами 13 марта погибли девять человек.
Об этом написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
«Мрази!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки… Николаев», — написал он.
Ранее Ким сообщал, что утром 13 марта захватчики разбомбили государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.