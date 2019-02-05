В результате аварии в районе КПВВ Марьинка погибли пять человек
Во вторник, 5 февраля,
на подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области произошло ДТП с участием автомобилей
Lanos и Chevrolet.
Об этом сообщают портал
Право на защиту.
Как отмечается, после столкновения Lanos, который был оборудован газовыми баллонами, загорелся, в результате
чего водитель и четверо пассажиров погибли.
Кроме того,
скончалась также женщина, находившаяся в Chevrolet. Еще трое пассажиров
автомобиля и его водитель были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом
состоянии.
По
предварительной информации, причиной аварии могла стать плохая видимость на
дороге из-за тумана.