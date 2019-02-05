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В результате аварии в районе КПВВ Марьинка погибли пять человек

Сегодня, 13:48
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Право на защиту

Еще четыре человека в результате ДТП были госпитализированы

Во вторник, 5 февраля, на подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области произошло ДТП с участием автомобилей Lanos и Chevrolet. 

Об этом сообщают портал Право на защиту.

Как отмечается, после столкновения Lanos, который был оборудован газовыми баллонами, загорелся, в результате чего водитель и четверо пассажиров погибли.

Кроме того, скончалась также женщина, находившаяся в Chevrolet. Еще трое пассажиров автомобиля и его водитель были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать плохая видимость на дороге из-за тумана.

Теги:   Марьинка ДТП Донецкая область

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