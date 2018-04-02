В результате аварии автоцистерны в Запорожской области на трассу пролилось топливо

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В результате ДТП никто из людей не пострадал
Фото: ГСЧС

В результате ДТП никто из людей не пострадал

На автодороге Энергодар-Мелитополь в Бердянском районе Запорожской облаcти в понедельник, 2 апреля, перевернулась автоцистерна MAN.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в результате ДТП на трассу рядом с селом Луначарское пролилось топливо.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что водитель автоцистерны MAN съехал в кювет и перевернулся, после чего произошла утечка дизтоплива с предохранительных клапанов", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сама цистерна в результате аварии не разгерметизировалась.

"В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что под Киевом в результате ДТП перевернулась 30-тонная цистерна, из которой на поле пролился спирт.

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