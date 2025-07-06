В результате атаки дронов на Кременчуг пострадали два человека, повреждены 16 зданий

6 июля, 20:41
В результате российской дроновой атаки на Кременчуг, по предварительным данным, пострадал один человек, 14 домов и пять автомобилей были повреждены.

Обновлено 20:37 Число пострадавших в результате атаки российских беспилотников на Кременчуг возросло до двух, сообщил исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут в эфире телемарафона. Он также заявил, что в результате атаки повреждены 16 зданий — это частные дома, многоэтажки, образовательное учреждение и коммерческие помещения.

«В результате атаки возник пожар на площади 700 м. кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05 — пожар ликвидирован», — сообщили также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, опубликовав фото тушения пожара.

Также в сообщении говорится, что информация о пострадавших уточняется.

6 июля в 09:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области. В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что в результате атаки произошли попадания в здание Кременчугского районного ТЦК и СП и в жилой дом рядом. На тот момент сообщалось, что среди военнослужащих и сотрудников ТЦК и СП раненых и погибших нет.

Редактор: Анастасия Одинцова

