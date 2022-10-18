Обстреляли магазин и здания вокруг. В приграничной громаде Сумской области в результате артобстрела рашистов погибли два человека 18 октября, 15:09 Спасатели оказывают помощь пострадавшим от удара рашистов в Роменском районе Сумской области, 17 октября (Фото:Дмитро Живицький via Telegram)

В результате артобстрела россиянами Юнаковской громады Сумского района погибли два человека, еще один человек был травмирован.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, россияне вели огонь по центру села и его окрестностям. Был поврежден магазин и здания вокруг него.

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17 октября сообщалось, что в результате удара рашистов по объектам гражданской инфраструктуры в Сумской области погибли три человека, еще девять были ранены.

16 октября в Сумской области пять раз из Градов и минометов обстреляли Великописаревскую громаду, зафиксировано 54 прилета. Еще 20 ракет выпустили два вертолета по окрестностям одного из сел. В результате этих обстрелов было повреждено гражданское аграрное предприятие.

Белопольскую громаду в течение 16 октября дважды обстреляли из минометов, повредив критическую инфраструктуру, из-за чего ряд абонентов был отключен от электроснабжения: по состоянию на 18:00 был 2151 отключенный абонент, к 20:00 осталось 1030.