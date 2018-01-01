В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви Сегодня, 13:39 0 Цей матеріал також доступний українською К Филарету пришли все иерархи УПЦ КП

В четверг, 13 декабря, в резиденции патриарха Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП.

Как сообщает ТСН, на соборе присутствуют все иерархи УПЦ КП. Они должны определиться с кандидатурой на должность главы независимой Украинской церкви.

Кроме того, на соборе решается вопрос о процедуре избрания предстоятеля во время Объединительного собора церквей, который должен состояться уже 15 декабря.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.