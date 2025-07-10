В Резерв+ фиксируют технический сбой, Минобороны заявило о высокой нагрузке на приложение

10 июля, 13:56
Поделиться:
Пользователи Резерв+ сообщили о трудностях с загрузкой документов 10 июля 2025 года (Фото: Минобороны Украины)

Пользователи Резерв+ сообщили о трудностях с загрузкой документов 10 июля 2025 года (Фото: Минобороны Украины)

В приложении Резерв+ в четверг, 10 июля, фиксируется технический сбой. Пользователи в Сети сообщают о трудностях с авторизацией и загрузкой документов.

Обновлено в 13:54. Минобороны Украины подтвердило трудности в работе Резерв+. В сообщении указывается, что авторизация проходит медленнее из-за высокой нагрузки, специалисты уже работают над устранением проблемы.

Реклама

Украинцев призвали использовать сгенерированный в системе PDF-документ. В ближайшее время ожидается восстановление обычной работы Резерв+, сказано в сообщении.

Пользователи сообщают, что при входе в Резерв+ появляется оповещение о технических проблемах.

Скриншот / Facebook
Фото: Скриншот / Facebook

26 июня у Резерв+ также возникали технические проблемы. Министерство обороны Украины советовало пользоваться PDF-документами в случае необходимости.

До этого в соцсетях распространилась информация о том, что Резерв+ собирает геоданные пользователей. Министерство обороны опровергло это и заявило, что цель таких сообщений — посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения в работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Резерв+ Приложение Минобороны Украины Приложение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies