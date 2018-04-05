В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов

Чиновника задержали в одном из развлекательных заведений Киева

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте за взятку в 38 тысяч долларов.

По информации спецслужбы, чиновник Укртрансбезопасности наладил коррупционную схему вокруг надуманного "дефицита" бланков-разрешений на международные грузоперевозки.

В частности, он требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов за выдачу разрешений. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

Чиновника Укртрансбезопасности задержали в одном из развлекательных заведений Киева во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи долларов.

По факту взяточничества открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили в Харькове подполковника полиции, который требовал взятку у руководства одного из вузов.