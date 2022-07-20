В городе Рени Одесской области взорвался бензовоз: один человек погиб

20 июля, 00:52
Пожар после взрыва бензовоза в Рени (Фото:ГСЧС)

Пожар после взрыва бензовоза в Рени (Фото:ГСЧС)

Вечером во вторник, 19 июля, в городе Рени Одесской области из-за разгерметизации трех автоцистерн взорвался бензовоз.

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва один человек погиб, еще один был госпитализирован с 95% ожогами тела.

В 22:00 пожар был локализован и в 22:48 ликвидирован на площади 600 м кв. Для тушения ГСЧС привлекали 5 единиц техники и 25 спасателей.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Бензовоз Одесса-Рени Пожар

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