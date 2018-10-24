В регионах завышают тарифы на коммунальные услуги. Что за этим стоит и где подорожание самое большое

В октябре и ноябре у киевлян будут сохраняться старые тарифы

Местные власти завышают тарифы на тепло. В некоторых городах Украины - на 70%. Такие факты обнаружил мониторинг о состоянии регулирования тарифов, сообщила глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В некоторых городах тарифы завысили на половину или даже больше. За последние два года тепло подорожало в отдельных населенных пунктах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Полтавской областей.

Где и на сколько выросли цены на ЖКУ

Среди областных центров лидерами по повышению цен стали Луцк, Житомир, Тернополь и Ивано-Франковск. Например, в последнем за тепло платят на 40% больше.

В Славянске Донецкой области за тепло платят на 70% больше

На столько же увеличили тарифы в Могилеве-Подольском Винницкой области. На треть тепло подорожало в Каховке Херсонской области, Кропивницком, Дрогобыче, Дубно и Кременчуге.

Рекордсмен по повышению тарифов - Славянск Донецкой области. Там платят на 70% больше. В Терновке Днепропетровской области тепло подорожало почти на 60%.

При этом жители Киева в октябре и ноябре будут платить за тепло, как и раньше.

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Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, по новым тарифам киевляне будут платить за коммунальные услуги с 1 декабря или уже с начала следующего года. Точную цифру чиновник пока не назвал.

Регулятор цен

Если комиссия видела завышение тарифов на местах, она могла бы вернуть себе полномочия их устанавливать, отметил глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, бывший член НКРЕКП Андрей Герус. Он также предположил, что завышение тарифов могло быть меньше, чем заявлено комиссией по тарифам.

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В Нацкомиссии отметили, что получают от органов местного самоуправления обращения о введении моратория на повышение тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги. Поступали и требования исправить разницы в тарифах.

Регулятор утверждает, что отдельные обращения носят политизированный и предвзятый характер. А определение так называемой "разницы в тарифах" из государственного бюджета происходит со злоупотреблениями.

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По результатам ревизий Держаудитслужбы, в прошлом году выявлено лишнее получение почти 2 млн грн субвенций на покрытие разницы в тарифах на центральное отопление, говорится в сообщении Нацкомиссии по тарифам.