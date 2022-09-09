По Украине выпускают старые ракеты. В России осталось менее 200 Искандеров, но есть тысячи С-300 — ГУР

9 сентября, 09:00
Поделиться:
В ГУР заявили, что у РФ осталось менее 200 Искандеров (Фото:ermaleksandr/www.flickr.com)

В ГУР заявили, что у РФ осталось менее 200 Искандеров (Фото:ermaleksandr/www.flickr.com)

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что у страны-агрессора России наблюдается дефицит Искандеров.

«У них дефицит в Искандерах, у них осталось меньше 200 — это реальность. Искандер сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они применяли в район Киева, с территории Беларуси», — сказал он в эфире подкаста (не)Безопасная страна.

Видео дня

По его словам, количество ракет зависит от того, что сейчас применяет РФ.

«Мы посчитали С-300 — это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35−40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их около 7 тысяч», — сказал он.

Скибицкий добавил, что войска РФ, вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, просто выпускают старые ракеты по Украине.

Читайте также:
«Прогнозирование сценариев войны». Что хотели сказать в общей статье Залужный и Забродский украинцам, Западу и России. Интервью с Рахманиным

«Если посчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на три года», — сказал он.

По его словам, что касается системы Калибр, то по подсчетам они могли производить в год 150−180 ракет.

«И тот запас, который у них есть, они уже берегут, потому что около 70% комплектующих не российского производства», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=aweRdRWBE98
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ракеты Разведка Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X