По Украине выпускают старые ракеты. В России осталось менее 200 Искандеров, но есть тысячи С-300 — ГУР 9 сентября, 09:00 В ГУР заявили, что у РФ осталось менее 200 Искандеров (Фото:ermaleksandr/www.flickr.com)

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что у страны-агрессора России наблюдается дефицит Искандеров.

«У них дефицит в Искандерах, у них осталось меньше 200 — это реальность. Искандер сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они применяли в район Киева, с территории Беларуси», — сказал он в эфире подкаста (не)Безопасная страна.

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По его словам, количество ракет зависит от того, что сейчас применяет РФ.

«Мы посчитали С-300 — это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35−40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их около 7 тысяч», — сказал он.

Скибицкий добавил, что войска РФ, вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, просто выпускают старые ракеты по Украине.

«Если посчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на три года», — сказал он.

По его словам, что касается системы Калибр, то по подсчетам они могли производить в год 150−180 ракет.

«И тот запас, который у них есть, они уже берегут, потому что около 70% комплектующих не российского производства», — сказал он.

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