«Мы готовимся». В ГУР не исключают, что Россия будет атаковать украинские объекты энергетики осенью

23 июня, 09:13
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Российский удар по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российский удар по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что ГУР не исключает возможность ударов России по украинским объектам энергетики осенью.

«Мы не исключаем такой возможности. Во-первых, как я уже сказал, производство (ракет, — ред.) есть. В первую такую кампанию они не достигли своего результата, потому что наша система энергопитания, производства электроэнергии выстояла. Мы, по сути, нормально пережили зиму. Но мы готовимся к этому», — сказал он в интервью РБК-Украина.

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По его словам, из-за этого осуществляются все меры по усилению нашей системы ПВО.

«На это была также направлена конференция в формате Рамштайн. Один из ключевых и приоритетных вопросов на сегодня — противовоздушная оборона, это ракеты, это возможность увеличения количества современных комплексов ПВО», — добавил он.

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Скибицкий заявил, что территория Украины очень большая и для того, чтобы прикрыть стратегические объекты — не только войска, просто даже наши гражданские города и села необходимо больше комплексов противовоздушной обороны.

«Нужно совершенствовать наши знания и умения для использования иностранных комплексов противовоздушной обороны. Они довольно эффективны, гораздо эффективнее по своему применению и по своему потенциалу, чем ракеты российского производства. Об этом свидетельствует процент, сколько мы сбиваем — даже наши иностранные партнеры удивляются, насколько профессионально работают наши военные», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка ГУР Война России против Украины

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