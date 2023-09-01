Символизирует российскую оккупацию. В разведке Британии рассказали, как Россия защищает Крымский мост 1 сентября, 09:35 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

В британской разведке заявили, что россияне видят важность Крымского моста как для логистики, так и для символики российской оккупации, что «требует» от них принятия масштабных мер для защиты от возможных атак.



Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 1 сентября.

По данным отчета, Керченский пролив является основным маршрутом доставки грузов российским войскам в оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. Россия сильно зависит от Крымского моста и паромов для транспортировки грузов через проливы.

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Британская разведка отмечает, что Россия использует ряд средств пассивной защиты, в частности генераторы дыма и подводные барьеры, и меры активной защиты, такие как системы противовоздушной обороны, для того, чтобы повысить устойчивость переправ и минимизировать ущерб от будущих атак.

В отчете отмечается, что Россия создала подводный барьер из затопленных кораблей для сдерживания атак надводных беспилотных дронов на Крымский мост.

Сообщается, что в южной части моста несколько судов расположены на расстоянии 160 метров друг от друга. Они находятся в том же месте, где 17 июля произошла атака морскими дронами Sea Baby (Морской малыш).

При этом в сентябре 2022 года Военно-Морские силы РФ в течение нескольких дней кратковременно испытали радиолокационные приманки на баржах, вероятно, для сдерживания радиолокационных ракет.

Другие меры для защиты моста включают использование мобильных дымовых генераторов TDA-3. Этот дым был активирован для сдерживания «воздушных угроз» 12 августа.

В Главном управлении разведки Министерства обороны ранее предупредили, что российские оккупанты планируют затопить паромы и установить между ними боновые заграждения, чтобы защитить Крымский мост.

Незаконно построенный мост, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, взрывали дважды.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова прогремели взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к подрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой использовали украинский беспилотник Sea Baby.