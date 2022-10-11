Воздушные силы сбили 14 российских ракет в разных регионах Украины

11 октября, 13:21
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В разных регионах Украины сбили 14 российских ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В разных регионах Украины сбили 14 российских ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем во вторник, 11 октября, Воздушные силы ВСУ сбили 14 российских ракет в разных регионах Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Две крылатые ракеты сбиты воздушным командованием Центр. Также четыре крылатые ракеты уничтожены на востоке государства военнослужащими командования Восток. Восемь крылатых ракет уничтожены на юге подразделениями и ПК Запад и ПК Юг. Это уже 14 ракет», — отметил он.

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Представитель командования сказал, что это количество будет увеличиваться.

11 октября во всех регионах Украины воздушная тревога длилась более пяти часов. За это время РФ атаковала разные регионы ракетами, сообщалось об успешной работе ПВО.

Кроме того, в Винницкой области дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Во Львове под удары оккупантов попали объекты критической инфраструктуры. В городе есть перебои с электричеством и водоснабжением.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Воздушные силы Война России против Украины

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