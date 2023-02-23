В районе завода им. Ильича в оккупированном Мариуполе раздались взрывы

23 февраля, 01:35
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ММК им. Ильича (Фото:24tv.ua)

ММК им. Ильича (Фото:24tv.ua)

Вечером 22 февраля в Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, раздались два взрыва.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Сообщается о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе завода им. Ильича», - говорится в сообщении.

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В среду, 22 февраля, ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом во временно оккупированном.

О взрывах в Мариуполе сообщалось утром 22 февраля. В мэрии Мариуполя сообщали об ударах ВСУ по БК кафиров в районе морского порта.

По словам Андрющенко , после серии взрывов россияне подняли свои самолеты в воздухе.

Накануне в оккупированном Мариуполе также прогремели 12 взрывов . Подтверждено попадание в состав боеприпасов и место базирования окупантов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мариуполь Мариупольский меткомбинат им. Ильича Война в Украине Война России против Украины

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