В районе вокзала Мелитополя прогремел взрыв — мэр

6 января, 21:55
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Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером в пятницу, 6 января, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв в районе вокзала.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщают о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала», — написал он.

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Федоров добавил, что детали уточняются.

Ранее Федоров сообщал, что в Мелитополе ФСБшники, переодетые в гражданское, подслушивают разговоры людей и задают жителям провокационные вопросы.

https://www.youtube.com/embed/oaZ435zjhe4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Мелитополь

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