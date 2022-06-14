В районе Рубежного и в Северодонецке идут бои, ВСУ отразили штурм в районе Берестового — Генштаб 14 июня, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Украинские защитники отразили штурм оккупантов в районе Берестового Донецкой области, а в районе Рубежного, Золотого и в Северодонецке продолжаются бои, сообщает Генштаб в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба за вторник, 14 июня:

На Северском направлении войска РФ обстреливают населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

В Харьковском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементиевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка. Ведут штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются .

. На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепиль, Долина, Дубровное и Богородичное.

На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и другие. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкиного .

. Оккупанты штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются . Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку.

. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку. На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли наши войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудар близ Белогоровки .

. В районе Берестового украинские воины отразили вражеский штурм , нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются .

, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. . На Южнобужском направлении враг обстреливал подразделения наших войск и пытался вести контрбатарейную борьбу.

В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврическое, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32,5 тысяч своих военных, из которых 200 — за последние сутки. Также оккупанты лишились более 9,5 тысяч единиц техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.