В районе Работино с фронта сбежал полк морской пехоты РФ — партизаны 22 августа, 17:58 Оккупанты (Фото:ГУР)

Полк морской пехоты РФ покинул свои позиции в районе Вербового на Запорожском направлении после «нескольких небольших обстрелов», сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на агентов из различных российских подразделений на линии фронта.

В Telegram Атеш пишет, что Запорожское направление остается одной из самых горячих точек на фронте, что провоцирует снижение морального состояния в российских подразделениях.

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По их данным, 20 августа бойцы одной из рот 247 десантно-штурмового полка, отказались выполнять боевой приказ по штурме позиций противника в районе населенного пункта Старомайорское. Сообщается, что командир роты россиян был задержан и доставлен в Мариуполь.

Фото: Deep State, 22 августа 2023 год

«Также 177 полк морской пехоты, который дислоцируется возле населенного пункта Вербовое покинул свои позиции после нескольких небольших обстрелов. По делу о дезертирстве было возбуждено уголовное дело», — добавили партизаны.

Атеш также отмечает, что на Херсонском направлении постоянные обстрелы и усталость российских подразделений, которые по полгода и более сидят без ротации, приводят к междоусобице.

По их данным, 18 августа на одной из позиции между населенным пунктом Рыбальче и Виноградное военнослужащие 61 отдельной бригады морской пехоты устроили перестрелку между собой. В результате один оккупант был убит и два были ранены, добавили партизаны.

«Войну нужно прекратить! Если Вы — военный ВС РФ, вы можете этому поспособствовать. Делайте диверсии и саботажи в своих подразделениях подобно другим агентам движения Атеш в рядах ВС РФ!» — призывает партизанское движение.

Ранее в Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.