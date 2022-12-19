В Мелитопольском районе возросло количество оккупантов — Генштаб
В населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов из оккупационных войск РФ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 19 декабря.
Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону РФ.
Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что россияне перестали выпускать людей, желающих уехать с оккупированных территорий.