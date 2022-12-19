В Мелитопольском районе возросло количество оккупантов — Генштаб

19 декабря, 07:34
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В населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов из оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 19 декабря.

Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону РФ.

Видео дня

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что россияне перестали выпускать людей, желающих уехать с оккупированных территорий.

https://www.youtube.com/watch?v=1MMndUeWilU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Мелитополь Война России против Украины

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