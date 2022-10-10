В районе Кременчуга ПВО сбила две ракеты, есть пострадавшие — глава Полтавской ОВА 10 октября, 19:05 ПВО в Полтавской области сработала еще раз после ликвидации двух российских ракет (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

ПВО сбила две ракеты в Полтавской области. В результате падения обломков пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

«Две ракеты были сбиты в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Предоставляется вся необходимая помощь», — пишет он.

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О работе ПВО в области Лунин писал в 17:24 и в 17:43. Также, по его данным, ПВО сработала еще раз после ликвидации двух российских ракет.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины. Ударам подверглись восемь областей.

Инфографика: НВ

По состоянию на 16:00 известно о гибели 11 человек вследствие ракетных ударов РФ в Украине, из них пятеро — в центре Киева. Пострадали почти 90 человек, повреждено 70 объектов, из них 29 объектов критической инфраструктуры.