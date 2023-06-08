В районе Киевской ГЭС усилили патрулирование — Нацполиция
Киевская ГЭС (Фото:Irina Pryanishnikova/Facebook)
Полиция ужесточила патрулирование в районе Киевской ГЭС на случай чрезвычайных ситуаций.
Об этом пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила в Facebook.
По ее словам, в случае усложнения ситуации для оперативного реагирования в регионе действуют круглосуточные наряды.
«О мощной защите плотины и так понятно, впрочем, в случае чрезвычайной ситуации полиция будет привлекаться к проведению эвакуации и всемерному содействию силам безопасности», — добавила Прянишникова.
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Президент назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.