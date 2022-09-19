Оккупанты пытаются восстановить переправу возле Каховской ГЭС: Схемы показали спутниковые фото 19 сентября, 15:01 Оккупанты пытаются отстроить переправу в районе Каховской ГЭС (Фото:Схемы)

Российские оккупанты пытаются отстроить поврежденную ракетными ударами ВСУ переправу в районе Каховской ГЭС. Схемы опубликовали в своем Facebook соответствующие спутниковые снимки.

На свежих снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь и ранее затопленные вагоны.

Ранее украинский Генштаб сообщал, что оккупанты затопили вагоны для восстановления переправы возле Каховской ГЭС.

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На спутниковом фото за 16 сентября, также есть в распоряжении Схем, можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь.

Фото: Схемы

Также Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.

Фото: Схемы

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

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