Оккупанты пытаются восстановить переправу возле Каховской ГЭС: Схемы показали спутниковые фото
Оккупанты пытаются отстроить переправу в районе Каховской ГЭС (Фото:Схемы)
Российские оккупанты пытаются отстроить поврежденную ракетными ударами ВСУ переправу в районе Каховской ГЭС. Схемы опубликовали в своем Facebook соответствующие спутниковые снимки.
На свежих снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь и ранее затопленные вагоны.
Ранее украинский Генштаб сообщал, что оккупанты затопили вагоны для восстановления переправы возле Каховской ГЭС.
На спутниковом фото за 16 сентября, также есть в распоряжении Схем, можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь.
Также Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.
Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.
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