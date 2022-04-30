На Изюмском направлении уничтожен пункт управления ВС РФ. Сожжено более 30 единиц техники — видео

30 апреля, 09:11
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Большая часть уничтоженной техники — танки (Фото:Скриншот видео НГУ)

Большая часть уничтоженной техники — танки (Фото:Скриншот видео НГУ)

Украинские военнослужащие уничтожили в Харьковской области пункт управления российских войск.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом в субботу, 30 апреля, сообщило командование Национальной гвардии.

https://www.youtube.com/watch?v=0x3Zgq9T_NY

«Группа бойцов специального назначения НГУ, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава противника. Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии», — говорится в сообщении.

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В результате удара было уничтожено более 30 единиц техники, из которых более половины — танки, а также БТРы, БМД и МТЛБ. Потери оккупантов в живой силе пока не известны.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/335665631890682/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Артиллерийский удар Российская военная техника Война России против Украины

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