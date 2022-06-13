Минус один Аллигатор. В районе Изюма украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 13 июня, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Долгенькое (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

На Изюмском направлении ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом сообщает 93-тя ОМБр Холодний Яр в Facebook.

«Сегодня после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Долгенькое.

«Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов стало менше в украинском небе», — добавили военнослужащие.

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